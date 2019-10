Fogiel: "Frakcja Szydło" to plotka

Obozy skupione wokół czterech ważnych polityków PiS sprzeciwiają się, żeby premierem pozostał Mateusz Morawiecki. Co ciekawe, przeciwniczką Morawieckiego ma być europoseł Beata Szydło. Zawiązała ona sojusz z ministrem spraw wewnętrznych i administracji, koordynatorem do spraw służb specjalnych Mariuszem Kamińskim, ministrem energii Krzysztofem Tchórzewskim oraz ministrem sprawiedliwości, szefem Solidarnej Polski Zbigniewem Ziobrą – tak twierdzą rozmówcy reportera RMF FM. Ci politycy poszukują kolejnych stronników i na razie prowadzą z nimi rozmowy. Jak twierdzą źródła reportera RMF FM, na swoją stronę będą próbowali przeciągnąć ministra finansów Jerzego Kwiecińskiego, który dotychczas uchodził za człowieka bliskiego Mateuszowi Morawieckiemu.

Sprawę na antenie Polsat News skomentował wicerzecznik PiS Radosław Fogiel. Zapewnił, że nie istnieje w PiS żadna frakcja, która chciałaby odebrać stanowisko Mateuszowi Morawieckiemu i wystawić własnego kandydata na premiera – Mariusza Błaszczaka. Oświadczył, że to "jedna z wielu plotek". – Dzwonili do mnie dziennikarze z pytaniem, czy to prawda, że Zbigniew Ziobro wychodził trzaskając drzwiami. Absolutnie nie. Rozumiem, że część polityków i dziennikarzy jest w takim rozpędzie kampanijnym, ze skończyła się kampania i trzeba szukać sobie nowych tematów – mówi Fogiel.