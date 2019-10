Schetyna napisał do członków PO. Przedstawił scenariusz "budowy lepszej Polski"

W liście do członków i sympatyków PO lider partii Grzegorz Schetyna dziękuje wszystkim za zaangażowanie w kampanię wyborczą. Schetyna dziękuje także wyborcom oraz kandydatom, wolontariuszom i sztabom za "mobilizację i walkę". "Dzięki waszej mobilizacji i walce opozycja ma większość w Senacie. W wyborach do Sejmu Koalicja Obywatelska, której jesteśmy trzonem, przekonała do siebie ponad 5 milionów Polaków i Polek. To dużo więcej głosów niż w 2015 roku zdobyły wspólnie PO i Nowoczesna" – pisze szef Plaformy Obywatelskiej.

Schetyna zaznacza, że przez cztery lata rządów PiS opozycji udało się wiele zrobić – jak wskazuje udało się "odzyskać zaufanie milionów Polaków, częściowo powstrzymać niszczenie sądów, usunąć m.in. skompromitowanego marszałka Sejmu, wreszcie – zbudować szeroką współpracę opozycji”. „To, że po wyborach europejskich nie udało się utrzymać wielkiej koalicji opozycji, nie było naszą decyzją".

"W tej sytuacji wyników wyborów, choć są dalekie od naszych ambicji, nie oceniajmy źle" – apeluje Grzegorz Schetyna. "Bądźmy dumni, że w tych nierównych wyborach odebraliśmy PiS-owi większość w Senacie, a w Sejmie udało się zmniejszyć jego przewagę PiS nad opozycją. Wyniki wyborów dają więc coś, czego nam czasem brakowało przez ostatnie lata - nadzieję na zablokowanie niszczenia polskiego państwa przez PiS" – czytamy w liście.

Schetyna przedstawił też w liście opierający się na trzech krokach "scenariusz budowy lepszej Polski": "Krok pierwszy to utrzymanie i wykorzystanie przewagi opozycji w Senacie. Nie tylko do zablokowania niszczących demokrację i praworządność działań PiS, ale także do przedstawienia Polakom naszych projektów naprawy i usprawnienia państwa".