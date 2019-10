Ostrołęka: Strażacy zebrali olej, który wyciekł z elektrowni do Narwi

Do wycieku oleju turbinowego z zakładu Energa Elektrownie Ostrołęka doszło w sobotę. Olej wpłynął do kanału zrzutowego a następnie do Narwi. Według ministerstwa środowiska ilość wyciekłej substancji szacuje się na 3-5 ton. Zanieczyszczeniu uległa rzeka na odcinku 35 km. Grupa Energa poinformowała w komunikacie, że ze wstępnych szacunków elektrowni wynika, iż do Narwi przedostało się ok. 0,6 m sześć. oleju.

Energa wyjaśniła, że w zakładzie Energa Elektrownie Ostrołęka SA doszło do rozszczelnienia chłodnicy oleju uszczelniającego Turbozespołu nr 1. Jak czytamy, pomimo szybkiej reakcji na zdarzenie olej dostał się do wody chłodzącej i pojawił się na zrzucie wód pochłodniczych w ilości ok. 3 m sześć..

Sytuację w elektrowni zbada Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Chodzi o ustalenie, dlaczego doszło do awarii i sprawdzenie, w jakim stanie jest sprzęt, który ma zabezpieczać przed wyciekami tego typu.