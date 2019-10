"Mamy do czynienia z ustawką PO". Gawkowski: Nie tędy Grzegorzu droga, to nie jest mądre

– Jeżeli 51 mandatów w Senacie jest udziałem całej opozycji, a nie tylko Platformy, należy szanować ten wybór, powstrzymywać się od tego, że ktoś coś ogłasza, a jeżeli Grzegorz Schetyna mówi, że dzień po wyborach: ja, ja tu pierwszy zgłaszam marszałka, no ani to jest mądre ani takie dalekowzroczne – dodał.

Gawkowski: Platforma, która nie wygrała wyborów nie będzie narzucała innym decyzji

Gawkowski podkreślał, że nie wyobraża sobie tego, że PO będzie teraz narzucała pozostałym partiom opozycyjnym swoją wolę. – Platforma Obywatelska straciła pozycję hegemona na opozycji, jest z bardzo wyraźnym mandatem - dwa miliony trzysta tysięcy wyborców zagłosowało na Lewicę, jest Polskie Stronnictwo Ludowe, więc nie wyobrażam sobie, żeby było tak, że dzisiaj Platforma Obywatelska, która nie wygrała tych wyborów, będzie narzucała jakąkolwiek wolę czy jakąkolwiek decyzję innym partnerom, z którymi rozmawia. Jeżeli chce rozmawiać to niech to czyni w kulturze i normalności, a nie sprytnymi zabiegami, takimi, że w telewizji się ogłosi – stwierdził.

– Grzegorz Schetyna, mam wrażenie te ruchy wykonuje z jasnego powodu, Grzegorz Schetyna próbuje ratować siebie, swoją pozycję wizerunkową, próbuje budować na próbie zwycięstwa senackiego to, żeby przetrwał w Platformie Obywatelskiej, nie tędy droga, nie tędy Grzegorzu droga – zwrócił się do lidera PO Krzysztof Gawkowski.

Gawkowski: To, co robi PO jest nie fair

- My jesteśmy normalni, jesteśmy tożsamością, a Platforma próbuje podkupować a to posła, a tu kogoś na listę wziąć. To jest nie fair. (...) Ja nie będę odpowiadał za PO, bo Lewica będzie szła swoją drogą na pewno w Sejmie – wskazał.

Gawkowski: Lewica będzie popierała programy społeczne PiS-u

Zapytany, czy Lewica będzie popierała programy społeczne zapowiadane przez Prawo i Sprawiedliwość, sekretarz generalny Wiosny przyznał, że tak: – Oczywiście, dlatego że to są programy dla ludzi. To, co jest dla ludzi będziemy popierali - projekty, które mają lepiej pozwalać żyć człowiekowi bez względu czy mieszka w wielkiej aglomeracji, jak Warszawa, czy w mniejszej, jak Bydgoszcz, czy mieszka gdzieś na uboczu w jakiejś małej miejscowości, która ma kilka tysięcy mieszkańców, bo to jest dla ludzi. Będziemy to popierali – powiedział w rozmowie z Ewą Bugałą.

Gawkowski: W projekcie „Stop pedofilii" nie ma zakazu edukacji seksualnej, można go dointerpretować

Gawkowski przyznał, że w projekcie „Stop pedofilii" nie ma mowy o zakazie edukacji seksualnej. Stwierdził, że można go „dointerpretować". - Są słowa, które można dointerpretować. Można dointerpretować, bo to sąd będzie z tego przecież korzystał – powiedział Gawkowski.

Pytany, dlaczego opozycja krzyczy, że to ustawa o zakazie edukacji seksualnej, skoro wszystko opiera się na, jak to mówią - „dointerpretowaniu", przyznał: - Tam nie ma literalnie takiego zakazu, bo literalnie nie ma. Przeczytałem ten artykuł od początku do końca, bo ja się boję tej interpretacji, która może być. Cała ustawa dotycząca zakazu, przeciwdziałania pedofilii jest czymś dobrym. Tylko, po co w tej ustawie wprowadzać chociażby tak wyostrzone przepisy dotyczące mówienia o seksualizacji, po co mówić o szesnastolatkach i siedemnastolatkach.

Gawkowski: Jachira nic nie wniesie do prac Sejmu, nie przyszłoby nam do głowy, żeby brać kogoś takiego na listy wyborcze

Na pytanie, co do prac Sejmu wniesie Klaudia Jachira, sekretarz generalny Wiosny powiedział: - Nic. Nie chce nawet tego komentować, bo na Lewicy nie przyszłoby nam do głowy angażować na listy wyborcze osoby takie, jak Pani Jachira, dlatego nie była na listach Lewicy, tylko na listach KO.