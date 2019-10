"Zwariował czy postradał wszelkie hamulce?". Brudziński ostro o Schetynie

W sobotę przypadała 35. rocznica męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki. 19 października 1984 roku kapelan "Solidarności" został bestatialsko zamordowany przez funkcjonariuszy komunistycznej służby bezpieczeństwa. Postać kapłana przywołał tego dnia lider Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. W sposób, w jaki wspomniał rocznicę jego śmierci aż trudno uwierzyć. Polityk zestawił bowiem błogosławionego ks. Jerzego do Piotr Szczęsnego, który przed dwoma laty podpalił się przed Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie, w wyniku czego kilka dni później zmarł.

Wpis Schetyny wywołał falę oburzenia. Dziś odniósł się do niego europoseł PiS Joachim Brudziński. '

– Jeżeli ktoś stawia znak równości pomiędzy bestialstwem, okrutną śmiercią jaką poniósł bł. ks. Jerzy Popiełuszko z rąk komunistycznych oprawców, SB-ckich morderców, z tą tragedią - nie wiem czy za nią była też choroba - (...), jeżeli komunistycznych siepaczy - Pietruszkę, Piotrowskiego, Pękale - zestawia się dzisiaj z demokratycznie wybranym rządem, to pytanie do Grzegorza Schetyny: Czy te przegrane wybory rzuciły się panu na głowę i rozum? Czy już tak rozpaczliwie walczy pan z tymi "młodymi wilkami" w PO, że już pan nie kontroluje co pan pisze? – mówił na antenie TVP Info. – Zwariował czy postradał wszelkie hamulce? – dodawał.