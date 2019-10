"Wildstein do PO: Chcecie samobójstw? Zacznijcie od siebie"...

Dziennikarz zwrócił się za pośrednictwem Twittera z apelem do polityków Platfromy Obywatelskiej.

"PO wróciło do uwielbienia Szczęsnego i opowieści, że jego samobójstwo to bohaterstwo, postawa godna naśladowania etc. To ja mam apel do PO. Na przyszłość sami się podpalajcie. Odwalcie od zwykłych ludzi, przestańcie im mieszać w głowach. Chcecie samobójstw? Zacznijcie od siebie" – napisał Dawid Wildstein.

Jego apel nawiązuje do ostatnich wpisów polityków PO. Przypomnijmy, że w 35. rocznicę męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki Grzegorz Schetyna porównał tego kapłana do Piotra Szczęsnego, mężczyzny który przed dwoma laty podpalił się przed Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie, w wyniku czego kilka dni później zmarł. Śladem lidera PO poszli też inni politycy. Nie zważali przy tym na fakt, że rocznica śmierci mężczyzny przypada 29 października.