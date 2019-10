Abp Jędraszewski prosi o wydzielenie mu działek w Krakowie. Zdecydowana odpowiedź miasta

Władze miasta nie zamierzają sprzedawać Kościołowi działek, o wydzielenie których w piśmie do prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego wystąpił metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski.

Chodzi o działki na terenie po dawnym Motelu Krak w pobliżu Ronda Ofiar Katynia. W tej okolicy postało niedawno nowe, duże osiedle. Abp Jędraszewski w piśmie do prezydenta zwrócił się o "wydzielenie działki na cele budowy kościoła w rejonie ulicy Wizjonerów" o łącznej powierzchni ok. 25 arów oraz o umożliwienie dojazdu do niej poprzez ustanowienie służebności. Treść pisma pokazał w mediach społecznościowych jeden z mieszkańców oraz miejski radny Andrzej Hawranek.

"Miał być park. Będzie kościół? Arcybiskup Jędraszewski "uprzejmie prosi" Pana Prezydenta o przekazanie działki na cel budowy kościoła - działki, na której miał powstać nowy park w Bronowicach. Zastanawiające w tej sprawie jest jeszcze jedno, pismo nosi datę wpływu 3 września 2019, mamy 20 października 2019, jak do tej pory wszelkie sprzedaże, zamiany czy przekazania działek gminnych, opiniowały co najmniej dwie komisje RMK w tym Komisja Budżetowa a następnie decyzję podejmowała RMK. Powyższe pismo mimo upływu ponad miesiąca od daty wpływu do tej pory nie zostało skierowane ani do komisji ani do Rady, dlaczego???" - czytamy na profilu Hawranka na Facebooku.