Nieoficjalnie: Prezydent skierował ustawę o jawności majątku rodzin polityków do Trybunału Konstytucyjnego

Propozycja zgłoszona przez PiS dotyczyła "rozszerzenia zakresu danych zawartych w oświadczeniach majątkowych osób pełniących funkcje publiczne o informacje dotyczące, oprócz majątku osobistego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową także majątku osobistego małżonka oraz majątku osobistego i objętego małżeńską wspólnością majątkową dzieci własnych, dzieci małżonka, dzieci przysposobionych oraz osób pozostających we wspólnym pożyciu z osobą obowiązaną do złożenia oświadczenia, a także rozszerzenia kategorii osób zobowiązanych do składania oświadczeń majątkowych”.

Przypomnijmy, że zmiany zakładały, że m.in, że premier, ministrowie, posłowie, posłowie do PE, senatorowie, prezesi TK, NSA i SN, a także osoby stojące na czele wielu innych instytucji państwowych będą zobowiązani do umieszczania w oświadczeniu majątkowym informacji o majątku odrębnym małżonków, dzieci i osób pozostających we wspólnym pożyciu. Obowiązek złożenia takiego oświadczenia majątkowego mieliby też marszałkowie i wicemarszałkowie Sejmu i Senatu, prezesi NIK i NBP, sekretarze i podsekretarze stanu, przewodniczący KNF, wojewodowie, prezesi: zarządów PFRON i NFOŚiGW, NFZ, Agencji Mienia Wojskowego, Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i ARMiR-u.

Rozmówca portalu 300polityka podkreślił, że prezydent zgadza się z intencjami ustawy, ale "sprawa jest tak fundamentalna, że nie może być w tym zakresie najmniejszych wątpliwości prawnych". – Główny powód to fakt, iż odpowiedzialność karna grozi osobie za informacje zawarte w oświadczeniu, których osoba składająca nie może zweryfikować, a nawet czasami nie może ich pozyskać – powiedział.