"To byłoby super". Czarnecki o powrocie Tuska

– Myślę, że jeżeli tak by było, gdyby Donald Tusk wystartował w wyborach prezydenckich, to bym tylko zatarł ręce. Naprawdę witamy. I to byłoby super – mówił europoseł Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Czarnecki.

Czarnecki przekonuje, że jakkolwiek powrót Tuska byłby korzystny dla Prawa i Sprawiedliwości, to raczej ciężko mu uwierzyć, aby były premier się zdecydował na taki ruch.

– Natomiast myślę, że jednak tak dobrze nie będzie. Jeżeli przewodniczący Tusk chce wystartować, to bardzo bym się z tego cieszył, ale myślę, że jest jednak na tyle racjonalny, skalkuluje i tego nie zrobi, ale bardzo proszę. To będzie na pewno ciekawe i radosne – mówił Ryszard Czarnecki w rozmowie z dziennikarzami w Sejmie.

Donald Tusk szefem EPP?

Kilka dni temu Polityka Insight informowała, że szef Rady Europejskiej Donald Tusk jest oficjalnym kandydatem Platformy Obywatelskiej na stanowisko szefa Europejskiej Partii Ludowej.

"PO oficjalnie zgłosiła kandydaturę Donalda Tuska na szefa EPP. Grzegorz Schetyna podpisał pismo w tej sprawie" – informuje na Twitterze Polityka Insight.

Były premier Polski już wcześniej sugerował taki scenariusz. – Dostałem taką propozycję i wielu liderów partii, które składają się na Europejską Partię Ludową, namawiało mnie do tego, żebym kandydował na przewodniczącego Europejskiej Partii Ludowej. I niewykluczone, że tak będzie – mówił Tusk w środę. – Ewentualne przywództwo w Europejskiej Partii Ludowej na pewno nie powstrzyma mnie przed pełnym zaangażowaniem w sprawy polskie – dodał.