Piotrowicz jednak będzie posłem?

Czy Stanisław Piotrowicz, który nie zdobył mandatu posła, wróci do parlamentu? "Wirtualna Polska" twierdzi, że PiS namawia osoby, które zdobyły więcej głosów, by nie objęły mandatu, a wówczas przypadnie on Piotrowiczowi. Z kolei przedstawiciele partii rządzącej twierdzą, że nic nie wiedzą o takiej sytuacji.

"WP" twierdzi, że PiS szuka osoby, która zdecydowałaby się na to, by nie przyjmować mandatu poselskiego. Jedno ze źródeł portalu przekonuje, że partii rządzącej udało się już nawet znaleźć takiego kandydata. – Były rozmowy ze starostą jarosławskim. W zamian za rezygnację z mandatu ma dostać prezent na pocieszenie w postaci dobrej fuchy – mówi rozmówca z PiS, który prosi o anonimowość. Starostą jarosławskim jest Tadeusz Chrzan, który w wyborach zdobył 11 177 głosów, czyli 884 więcej od Stanisława Piotrowicza. – Nic o tym nie wiem, ale ja zawsze dowiaduję się na końcu. Inni zawsze wiedzą wcześniej – powiedział. Portal poprosił też o komentarz do sprawy wicerzecznika PiS Radosława Fogla i szefa komitetu wykonawczego PiS Krzysztofa Sobolewskiego, ale obaj podkreślili, że nic nie wiedzą o sprawie. "WP" dodaje, że drugą sondowaną przez PiS osobą ma być Teresa Pamuła. To szefowa podkarpackiego Oddziału ARiMR i radna tamtejszego sejmiku. W wyborach uzyskała 12 905 głosów