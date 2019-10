Program "Mój prąd". Ruszyły wnioski przez internet

"Mój prąd" to prawdopodobnie największy w Europie projekt dedykowany finansowaniu mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV) dla osób fizycznych. Budżet programu wynosi 1 mld zł.

– Pierwszy nabór wniosków trwa od 30 sierpnia 2019 r. Zakończy się 20 grudnia 2019 r. Kolejny nabór jest zaplanowany na początku 2020 r. – tłumaczył na konferencji prasowej minister środowiska Henryk Kowalczyk.

"Oferowane dofinansowanie w formie dotacji pokrywa do 50 proc. kosztów kwalifikowanych montażu i zakupu mikroinstalacji, ale nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie. Przy dostępnym budżecie i założonym poziomie wsparcia może to pozwolić na dofinansowanie nawet 200 tysięcy instalacji, które pozwolą wygenerować nawet 1 TWh zielonej energii" – informuje Ministerstwo Cyfryzacji.

Do dzisiaj wniosek o dofinansowanie można było złożyć na dwa sposoby. Pierwszy – to wizyta w siedzibie NFOŚiGW i osobiste złożenie tam papierowej wersji wniosku. Drugi – przesłanie dokumentów pocztą lub kurierem na adres funduszu. Teraz można to zrobić również online.

– Aby złożyć wniosek drogą elektroniczną potrzebujemy jedynie profilu zaufanego lub e-dowodu – powiedział minister cyfryzacji Marek Zagórski. – Załatwienie tej sprawy zajmuje tylko kilka minut – dodał szef MC.

Więcej informacji można znaleźć na portalu gov.pl.