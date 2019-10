Czarzasty: Nie paliłem nigdy marihuany. Piłem wódkę

O sprawę legalizacji marihuany lidera SLD zapytał Robert Mazurek. – Robert Biedroń jest jest zwolennikiem legalizacji marihuany, Adrian Zandberg również. Ja zbliżam się do tego, że powinna nastąpić depenalizacja posiadania niewielkiej ilości marihuany – tłumaczył polityk.

W rozmowie z dziennikarzem, Czarzasty przyznał też, że „nie palił nigdy marihuany”. – Piłem wódkę. Co to za tajemnica, jedyny alkohol jaki piłem to wódka. Syn chłopa, wie pan – stwierdził lider SLD.

Trwają konsultacje ws. marszałka Senatu

Polityk został też zapytany o kandydata na stanowisko wicemarszałka Senatu. – Czy będziecie się domagali fotela wicemarszałka Senatu? – dopytywał Mazurek.

– Fajne pytanie, bo dziś te rzeczy będą na agendzie, na agendzie politycznej (…) po pierwsze, jeżeli chodzi o pakt senacki – przypomnę, bo to szybko się zapomniało – Lewica zgłosiła ten projekt. Uważam, że te projekt jest udanym projektem. Trzeba go kontynuować. Uważamy, że jeżeli chodzi o Senat, to kierownictwo Senatu powinno zostać stworzone z PO, PSL, z Niezależnych, z lewicy oraz z PiS – mówił Czarzasty.

Polityk dodał też, że „właściwie codziennie rozmawia na ten temat z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem”.