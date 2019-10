Giertych składa wniosek ws. unieważnienia wyborów do Sejmu

"Publikuję protest, który dzisiaj wyślę do SN. Każdy, kto podziela argumenty zawarte w tym proteście może go skopiować (lub uzupełnić) i wysłać na wskazany niżej adres. Termin na wysyłkę pocztą (również w krajach UE) mija dzisiaj o północy" – pisze Giertych na Facebooku.

Mecenas wnosi o stwierdzenie nieważności wyborów do Sejmu we wszystkich okręgach z powodu "dopuszczenia się przez osoby odpowiedzialne w TVP S.A. za przygotowanie oraz prezentację materiałów dotyczących kampanii wyborczej do Sejmu RP, przestępstwa przeciwko wyborom, określonego w art. 249 pkt 2 kodeksu karnego, mającego wpływ na wynik wyborów, polegającego na przeszkadzaniu podstępem swobodnemu wykonywaniu prawa do głosowania poprzez faworyzowanie w mediach publicznych tj. TVP S.A. Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość, przy jednoczesnym dyskredytowaniu innych komitetów wyborczych, ich kandydatów oraz propozycji programowych".

Ponieważ protestami wyborczymi zajmuje się nowo utworzono Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN, Giertych wnosi o wyłączenie sędziów Antoniego Bojańczyka, Leszka Bosek, Dariusza Czajkowskiego, Pawła Czubika, Tomasza Demendeckiego, Marka Dobrowolskiego, Pawła Księżaka, Joanny Lemańskiej, Marcina Łochowskiego, Oktawiana Nawrota, Janusza Niczyporuka, Adama Redzika, Mirosława Sadowskiego, Marka Siwek, Ewy Stefańskiej, Aleksandra Stępkowskiego, Marii Szczepaniec, Krzysztofa Wiaka, Jacka Widło, Grzegorza Żmija, od rozpoznawania niniejszego protestu.

"Ponadto wnoszę o zawiadomienie mnie o wyznaczeniu składu celem rozpoznania przedmiotowego wniosku, ponieważ jest możliwe, że w stosunku do sędziów wyznaczonych celem rozpoznania wniosku, zajdą okoliczności analogiczne do wskazanych w uzasadnieniu" – czytamy na facebookowym profilu mecenasa.

Protesty PiS

W poniedziałek Prawo i Sprawiedliwość złożyło w Sądzie Najwyższym protesty wyborcze. Partia Jarosława Kaczyńskiego domaga się ponownego przeliczenia głosów w sześciu okręgach senackich. Natomiast Koalicja Obywatelska rozważa złożenie swoich protestów, które mają dotyczyć trzech okręgów.

Przypomnijmy, że po wyborach 13 października PiS utrzyma większość w Sejmie (235 mandatów), ale w Senacie będzie w mniejszości. Partia Jarosława Kaczyńskiego ma w tym momencie 48 senatorów, KO – 43, PSL – 3, a SLD – 2. Trzy mandaty przypadły kandydatom niezależnym.