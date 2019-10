Blokowali politykom PiS dojazd na Wawel. Jest wyrok sądu

Krakowski sąd uniewinnił siedem osób, obwinionych o blokadę Wawelu podczas przejazdu polityków PiS, m.in. Jarosława Kaczyńskiego, w miesięcznicę pogrzebu pary prezydenckiej Lecha i Marii Kaczyńskich - podaje Radio ZET News na Twitterze.

Chodzi o wydarzenia z 2016 i 2017 roku, gdy na wzgórzu wawelskim dochodziło do prób zablokowania wjazdu Jarosława Kaczyńskiego, który chciał oddać cześć swemu zmarłemu bratu. Zebrani protestowali przeciwko „upolitycznianiu Wawelu”. Protestujący krzyczeli m.in. „Precz z Kaczorem, dyktatorem” i kładli się na jezdni. Prezes PiS pojawił się w Krakowie w związku z miesięcznicą pogrzebu pary prezydenckiej.

Wśród protestujących na wzgórzu wawelskim była m. in. kobieta, która trzymała w ręku kartkę z napisem: „Jarek zabierz se brata do Warszawy” (pisownia oryginalna). Nad bezpieczeństwem czuwała policja, która została zmuszona do rozstawienia barierek oddzielających trasę wjazdu na Wawel od miejsca, w którym protestowali przeciwnicy PiS.

Czytaj także:

PiS złożyło dwa protesty wyborcze. Jest reakcja Sądu Najwyższego