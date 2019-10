Konflikt na linii prezydent-Nowogrodzka?

Jak przypomina serwis Wp.pl, już w poniedziałek europoseł Joachim Brudziński mówił o przygotowaniach do kampanii przed wyborami prezydenckimi. "My już jesteśmy na rozbiegu kampanii prezydenckiej. Będziemy za chwilę ogłaszać skład sztabu, oczywiście w porozumieniu z prezydentem Dudą, który jest kandydatem Zjednoczonej Prawicy na prezydenta kolejnej kadencji. Decyzje są po stronie pana prezydenta głównie, ale to zaplecze polityczne, którym jest PiS, będzie odzwierciedlone w składzie personalnym sztabu" – mówił polityk PiS, co zdaniem Wp.pl zaskoczyło otoczenie prezydenta.

Z informacji serwisu wynika też, że osoby współpracujące z Andrzejem Dudą chciałyby, aby kampania trwała jak najkrócej.

Komentując słowa Brudzińskiego i szefa komitetu wykonawczego PiS Krzysztofa Sobolewskiego (o przygotowaniach do rozpoczęcia kampania prezydenckiej), osoba z otoczenia Andrzeja Dudy miała stwierdzić: "Miło słyszeć takie słowa (o poparciu Dudy przez PiS - red.), ale naprawdę, Nowogrodzka nie musi ogłaszać za nas startu kampanii".

Oto najtrudniejszy rywal Andrzeja Dudy

Najtrudniejszym rywalem dla Andrzeja Dudy w ewentualnej drugiej turze wyborów prezydenckich byłaby Małgorzata Kidawa-Błońska – wynika z sondażu Kantar przeprowadzonego na zlecenie "Faktów" TVN i TVN24. Respondenci odpowiadali na pytanie, na kogo oddaliby swój głos gdyby w wyborach prezydenckich doszło do drugiej tury.

I tak, gdyby zmierzyli się w niej urzędujący prezydent i szef Rady Europejskiej, Donald Tusk mógłby liczyć na 40 proc. głosów, zaś Andrzej Duda na 51 proc. Odpowiedzi "nie wiem/trudno powiedzieć/jeszcze nie zdecydowałem" udzieliło 9 procent pytanych.

Gdyby jednak opozycja zdecydowała się wystawić jako kandydatkę Małgorzatę Kidawę-Błońską, otrzymałaby ona 42 proc. głosów. W takim zestawieniu urzędujący prezydent mógłby liczyć na 48 proc. głosów. Odpowiedzi "nie wiem/trudno powiedzieć/jeszcze nie zdecydowałem" udzieliło 10 procent ankietowanych.

