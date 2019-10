Leszek Miller wystąpi w "Tańcu z gwiazdami"

W najbliższym odcinku popularnego programu swoim umiejętnościami tanecznymi będą musieli popisać się bliscy uczestników. Niektóre gwiazdy wybrały przyjaciół, inne partnerów. Monika Miller tymczasem zdecydowała się na swojego dziadka.

"Tego jeszcze nie było! W najbliższym odcinku „Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami” na parkiecie show swoje umiejętności zaprezentują bliscy uczestników. Niektórzy wybrali przyjaciół, inni matki, a Monika Miller postawiła na swojego słynnego dziadka! W jakim tańcu zaprezentuje się nam były premier?" – czytamy na facebookowym profilu programu.

Wiadomo już, że Leszek Miller zatańczy ze swoją wnuczką walca do słynnego przeboju The Beatles – Yesterday.

Monika Miller wielokrotnie podkreślała, jak ważną osobą w jej życiu jest jej dziadek. "Dziadkowie to moja najbliższa rodzina. Bardzo dużo się od nich nauczyłam. Nie wyobrażam sobie jakby to było bez nich" – mówiła w jednym z wywiadów. Jej słowa przywołał portal plejada opisując całą sprawę.

W rozmowie z Polsatem Monika Miller zdradziła, że jej dziadek uważnie śledzi jej występy.– Czasem mówi: podobał mi się ten taniec, ale tamten to mi się nie podobał, bo sztywno wyglądałaś - opowiedziała uczestniczka "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" – mówiła.