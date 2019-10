Joński apeluje do OBWE. Pisze o zamachu stanu

"Apel do OBWE. Wybory się jeszcze w Polsce nie zakończyły. To co się dzieje zaczyna przypominać zamach stanu" – napisał Joński na Twitterze.

O pomocy ze strony OBWE mówił również Paweł Kowal, który dostał się do Sejmu z list Koalicji Obywatelskiej.

"Trzeba stworzyć mechanizm liczenia, który jest wiarygodny także dla opozycji. Trzeba zapytać opozycję i tych, którzy mają większość w Senacie, jaki to jest mechanizm. Być może, to byłby mój postulat - natychmiast włączyć w ten proces OBWE, włączyć Radę Europy" – podkreślał poseł opozycji w programie Polskiego Radia.

Ponowne przeliczenie głosów?

Prawo i Sprawiedliwość domaga się ponownego przeliczenia głosów w sześciu okręgach senackich. Partia złożyła w tej sprawie kolejne wnioski do Sądu Najwyższego.

W okręgu nr 12 (Toruń) mandat zdobył kandydat PSL Ryszard Bober. W okręgu nr 92 wygrał Paweł Arndt z Koalicji Obywatelskiej. W okręgu nr 95 (Kalisz) mandat wywalczyła Ewa Matecka (KO), natomiast w okręgu nr 96 (również Kalisz) zwyciężył Janusz Pęcherz (KO). Wcześniej PiS złożył protesty wyborcze dotyczące okręgów nr 75 (Katowice) i 100 (Koszalin), gdzie wygrali Gabriela Morawska-Stanecka (Lewica) i Stanisław Gawłowski (niezależny, wcześniej PO).

Lider Platformy Grzegorz Schetyna poinformował, że działania PiS "pachną podważaniem wyniku wyborów".

