Czarzasty mówił o ks. Popiełuszce. Ostra reakcja Mazurka: Wszyscy to wiedzą. Pan też

Czarzasty podczas rozmowy z Mazurkiem stwierdził, że Paweł Kukiz wprowadził do Sejmu ludzi, którzy nie powinni zasiadać parlamencie. Mazurek ripostował, że Czarzasty wprowadził do Sejmu komunistów. – Jak pan mówi o tym, że jakieś poglądy nie powinny być w parlamencie reprezentowane, to we mnie budzi się takie wspomnienie - wy już, towarzysze, raz do tego doprowadziliście – stwierdził dziennikarz RMF FM.

Lider SLD przekonywał, że w Polsce komunizmu nigdy nie było. – Jaki komunizm? Co to za bzdury są? – obruszył się polityk. Gdy dziennikarz przypomniał, że nie tak dawno minęła rocznica śmierci ks. Popiełuszki, Czarzasty stwierdził, aby nie mieszać obu rzeczy.

– Komunizmu mam z tym nie mieszać? Na Boga, a co mam z tym mieszać? Wypadki drogowe? – pytał wzburzony Mazurek.

Polityk ripostował, że za morderstwem ks. Popiełuszki stali bandyci a nie PZPR. – To byli bandyci, których wspierało MSW. Tak. Koniec. Wszyscy to wiedzą. Pan też to doskonale wie – podkreślił Mazurek. Czarzasty w dalszej częsci dyskusji bronił się, że ustrój PRL został narzucony Polsce "dzięki zdradzie Stanów Zjednoczonych i Anglii między innymi".

.