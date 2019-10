Sobolewski: Opozycja podnosi larum, a sama składa protesty wyborcze

Przypomnijmy, że Prawo i Sprawiedliwość chce, aby jeszcze raz przeliczono głosy oddane na kandydatów do Senatu w okręgach: 12 (Toruń), 92 (Konin) oraz 95 i 96 (Kalisz), a także nr 75 (Katowice) i nr 100 (Koszalin). Według ustaleń "Gazety Wyborczej" swoje protesty wyborczeszykuje też Koalicja Obywatelska. Mają one dotyczyć okręgów nr 1 i 2 (Legnica) oraz nr 26 (Sieradz). Warto podkreślić, że opozycja ostro krytykowała protesty składane przez Prawo i Sprawiedliwość. Lider Platformy Grzegorz Schetyna poinformował, że działania PiS "pachną podważaniem wyniku wyborów".

Do tych wydarzeń odniósł się dzisiaj Krzysztof Sobolewski, który był gościem Polskiego Radia 24. Program prowadził Antoni Trzmiel, szef portalu DoRzeczy.pl oraz dziennikarz Telewizji Polskiej.

Polityk podkreślił, że okręgi, w których PiS złożyło protest, jest więcej głosów nieważnych niż wynosi różnica między kandydatem, który uzyskał mandat senatora a kandydatem, który przegrał.

Sobolewski zaznaczył, że działania PiS-u nie są w jakikolwiek sposób niezgodne z prawem. Cała procedura jest jak najbardziej legalna. Polityk nie krył również zdziwienia postawą opozycji, która zarzuca PiS-owi, że składa protesty, a sama robi dokładnie to samo.

– Złożyliśmy protest zgodnie z kodeksem wyborczym. Nie jest to nic nadzwyczajnego. Opozycja podniosła larum, a dziś sama złożyła trzy protesty wyborcze – mówił szef komitetu wykonawczego PiS. Sobolewski podkreślił, że PiS nie będzie podważać wyroku Sądu Najwyższego i podporządkuje się opinii.

"To jest taka mentalność Kalego"

O tę samą sprawę był dzisiaj pytany również Michał Dworczyk, który nie szczędził opozycji złośliwości.

– To jest taka mentalność Kalego, proszę mi wybaczyć. Jeżeli Platforma Obywatelska składa protest, to znaczy, że jest to przejaw demokracji i normalne działanie. Jeżeli protest składa Prawo i Sprawiedliwość, jest to chęć fałszowania wyborów. Każdy kto myśli racjonalnie i samodzielnie przyzna, że to po prostu bzdura – mówił Michał Dworczyk w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim w Polsat News.