Koalicyjne licytacje

Zarówno Zbigniew Ziobro, jak i Jarosław Gowin mają powody do zadowolenia. Obu politykom udało się wprowadzić do Sejmu po kilkunastu własnych parlamentarzystów. Wystarczająco dużo, by samodzielnie utworzyć dwa osobne kluby parlamentarne. Dla PiS są dziś niezbędni do rządzenia, co zarówno przed Solidarną Polską Ziobry, jak i Porozumieniem Gowina otwiera nowe możliwości.