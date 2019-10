Skandaliczny wyrok WSA ws. Nabielaka 9. Córka Jolanty Brzeskiej wyszła z sali, sędzia się śmiał

Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił wczoraj decyzję Komisji Weryfikacyjnej dotyczącą nieruchomości przy ul. Nabielaka 9, gdzie mieszkała znana działaczka lokatorska Jolanta Brzeska. Skargę na decyzję komisji złożył m.in. handlarz roszczeń Marek M. Wyrok w tej sprawie nie jest prawomocny. Złożenie skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego zapowiedział szef komisji Sebastian Kaleta.

Decyzję reprywatyzacyjną podpisał w styczniu 2006 r. Mirosław Kochalski, ówczesny sekretarz m.st. Warszawy. Na jej mocy kamienicę przekazano trojgu spadkobiercom dawnych właścicieli i Markowi M., który część praw miał nabyć za bezcen od innych spadkobierców. Komisja Weryfikacyjna uchyliła reprywatyzację w grudniu 2017 r., nakazując jednocześnie Markowi M. zwrot ponad 2,9 mln zł. Komisja wskazała m.in., że po reprywatyzacji sytuacja lokatorów kamienicy radykalnie się pogorszyła: podwyższono czynsze, co doprowadziło do powstania zaległości finansowych, a to z kolei skutkowało postępowaniami o zapłatę i eksmisjami.

Teraz sąd uchylił decyzję Komisji Weryfikacyjnej. W czasie odczytywania uzasadnienia wyroku część osób, w tym córka Jolanty Brzeskiej, opuściła salę sądową. Przewodniczący Komisji Sebastian Kaleta opublikował na Twitterze nagranie, na którym widać, jak jeden z sędziów śmieje się, gdy córka Jolanty Brzeskiej wyszła z sali rozpraw.