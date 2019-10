Wildstein: To jest właśnie cały ten syf III RP

Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił wczoraj decyzję Komisji Weryfikacyjnej dotyczącą nieruchomości przy ul. Nabielaka 9, gdzie mieszkała znana działaczka lokatorska Jolanta Brzeska. Skargę na decyzję komisji złożył m.in. handlarz roszczeń Marek M. Przewodniczący Komisji Sebastian Kaleta opublikował za to nagranie, na którym widać, jak jeden z sędziów śmieje się, gdy córka Jolanty Brzeskiej wyszła w proteście z sali rozpraw.

Do sprawy odniósł się na Twitterze Dawid Wildstein. Nagranie oburzyło dziennikarza. "Oglądam film, na którym sędzia wybucha śmiechem widząc reakcje córki spalonej żywcem kobiety" – zaczął swój wpis. "To... a także to absolutne milczenie tych moralistów, autorytetów, artystów i celebrytów, którzy gęby mają pełne wielkich słów a teraz siedzą cicho. To jest właśnie cały ten syf 3 RP' – podkreślił.

