PiS złożyło protesty wyborcze. "FAZ": Czy Polska jest jeszcze demokracją?

Chociaż autor komentarza Reinhard Veser wyraźnie podkreśla, że PiS miał prawo do wnioskowania o przeprowadzenie sądowej kontroli wyników głosowania, a z formalnego punktu widzenia trudno jest krytykować partię rządzącą, to jednocześnie – jego zdaniem – "to, co dzieje się w Polsce, nie jest normalnym postępowaniem". "W rzeczywistości jednak to, co dzieje się w Polsce, nie jest normalnym postępowaniem, lecz papierkiem lakmusowym, który pokaże, czy Polska jest jeszcze demokracją" – ocenia.

"Po tym jak kilka prób przekupienia parlamentarzystów opozycji zakończyło się fiaskiem, sięgnięto teraz po wymiar sprawiedliwości, którego przysposabianie do potrzeb PiS rozpoczęło się natychmiast po wygranych cztery lata temu wyborach" – pisze Veser.

Autor zwraca też uwagę, że decyzję podejmie nowo utworzona izba Sądu Najwyższego składająca się – w ocenie Vesera – z "dokładnie wybranych" sędziów. "Z tego powodu nasuwa się nieładne podejrzenie" – czytamy.

