Mocne słowa córki Jolanty Brzeskiej. "Jakoś nikt inny nie chciał się zająć tym g**nem"

Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił wczoraj decyzję Komisji Weryfikacyjnej dotyczącą nieruchomości przy ul. Nabielaka 9, gdzie mieszkała znana działaczka lokatorska Jolanta Brzeska. Skargę na decyzję komisji złożył m.in. handlarz roszczeń Marek M. Wyrok w tej sprawie nie jest prawomocny. Złożenie skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego zapowiedział szef komisji Sebastian Kaleta. Z kolei Patryk Jaki poinformował, że złoży wniosek o postępowanie dyscyplinarne wobec "sędziów, którzy łamią prawo".

W rozmowie z Onetem do sprawy odniosła się córka śp. Jolanty Brzeskiej, Magda. Kobieta nie kryje irytacji i podkreśla, że przekraczane są kolejne granice. – Tym razem granice przekroczyli sędziowie – wskazuje. Odnosząc się do Komisji Weryfikacyjnej Magda Brzeska przyznaje, że odnosi ona wrażenie, że nie zyskuje ona uznania w oczach sądu, bo "jest pisowska". – Ale przecież w jej skład weszli członkowie wszystkich ugrupowań politycznych, także ci z PO i Nowoczesnej. Jakoś się dogadali. No więc jak to jest? Konsekwencje są takie, że cokolwiek ta komisja nie uchwali, to jest to "uwalane", bo "komisja jest pisowska". A w ogóle jej były szef Patryk Jaki nie ma wykształcenia prawniczego. Takie argumenty są podawane – mówi. Mimo sądowej porażki zapowiada, że nie zamierza zaprzestać dalszej walki. – Tylko to będzie teraz takie żonglowanie. Zostaje nam NSA, tylko diabli wiedzą, komu ten sąd jest przychylny? Teraz się trzeba zastanawiać: PiS-owi, a może PO? Myślę sobie: gdzie w tym wszystkim jest człowiek? Gdzieś ginie.... – podkreśla.

Rozmówczyni Onetu apeluje do polityków, aby w swojej walce z PiS-em a przez to z Komisją się opamiętali, aby mieli świadomość tego, że za każdą decyzją reprywatyzacyjną stoi jakiś człowiek. – Za każdym numerem domu, mieszkania kryje się jakiś dramat. Wszystko mi jedno, kto tym ludziom pomoże! Dla mnie to nie ma znaczenia. Komisja jest krytykowana? Dobrze, ale czy był ktokolwiek inny, kto zajął się tym reprywatyzacyjnym g**nem? – pyta retorycznie.

