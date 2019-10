Dlaczego Kuchciński wciąż mieszka w rządowej wilii? "To może być przyczyna"

Według doniesień dzisiejszej "Rzeczpospolitej", choć Marek Kuchciński od sierpnia nie jest już Marszałkiem Sejmu, wciąż wynajmuje ekskluzywną willę, z której - według umowy - powinien wyprowadzić się w ciągu dwóch miesięcy od momentu zaprzestania wykonywania funkcji, a więc do 8 października.

Do umowy Kuchiński podpisał aneks, który zezwala mu zajmować willę do 8 listopada. Koszt wynajmu willi opiewa na kwotę 4145,28 zł. Do tego dochodzą opłaty eksploatacyjne (średnio 855,67 zł/miesięcznie). Kto za to płaci? Jak informuje Pałac Prezydencki, który wynajmuje Kuchcińskiemu lokal, koszty te pokrywa Kancelaria Sejmu. Zapewniono przy tym, że w myśl pospisanego aneksu, Kuchciński zostanie obciążony kwotą z tytułu miesięcznego czynszu najmu lokalu. "Jako zwykłemu posłowi Markowi Kuchcińskiemu przysługuje zwrot kosztów wynajmu lokalu w Warszawie w wysokości 2,5 tys. zł. Nie wiadomo jednak, co z różnicą" – pisze "Rzeczpospolita".

Dlaczego były marszałek Sejmu nie wyprowadził się z wilii? O to pytany był dziś na antenie TVP 1 minister środowiska Henryk Kowalczyk. – Mogę się tylko domyślać przyczyn. Jest nowa kadencja, a na początku kadencji są problemy mieszkaniowe. To może być przyczyna – stwierdził polityk.