Alexander Ben-Zvi nowym ambasadorem Izraela w Polsce. Co o nim wiemy?

Alexander Ben-Zvi podkreślił, że od 36 lat pracuje w izraelskim MSZ, a placówka w Warszawie będzie siódmą w jego karierze. Jednocześnie zaznaczył, że jego pierwsza misja dyplomatyczna miała miejsce 30 lat temu w Polsce, co oznacza, że jest to dla niego powrót do znajomych miejsc. – Nie wolno nam zapominać o przeszłości, ale musimy również skupiać się na działaniach na rzecz przyszłości – mówi.

Wśród obszarów swoich zainteresowań zawodowych wymienił Europę Wschodnią i Amerykę Łacińską. Alexander Ben-Zvi jest doktorem stosunków międzynarodowych, które studiował w Izraelu, Argentynie i na Słowacji.

Nowy ambasador Izraela w Polsce urodził się na Ukrainie, skąd wyemigrował w 1971 r. Zna język hebrajski, angielski, polski, hiszpański, rosyjski, jidysz, słowacki.