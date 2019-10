Stowarzyszenie związane z PiS broni i wspiera Banasia. Polityk jest jego... prezesem

"Drogi Marianie, piszemy do Ciebie w poczuciu obowiązku formalnego, moralnego, najwyższego szacunku wobec Twojej uczciwości, rzetelności, patriotycznego oddania sprawom naszego Narodu i naszego Państwa” – czytamy w liście otwartym do Mariana Banasia. Kontrowersje i wątpliwości wokół szefa Najwyższej Izby Kontroli wybuchły po materiale "Superwizjera" TVN. Według dziennikarzy, w kamienicy należącej do polityka działał tzw. pokój na godziny. Niedawno zakończyła się także kontrola oświadczeń majątkowych Banasia. Według mediów, CBA miało wykryć znaczące nieprawidłowości.

Mimo to Banaś nie zamierza podać się do dymisji. W jego obronie stają też członkowie Polskiego Stowarzyszenia Morskiego-Gospodarczego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. "Absurdalne zarzuty w postaci kłamstw, pomówień i manipulacji nie zmienią ani Twojej osobowości, ani nie naruszą Twojej prawdziwej opinii, pozostaniesz człowiekiem na wskroś uczciwym i godnym zaufania. Przysłowie mówi: »Pies szczeka, karawana idzie« i tak na pewno ta sprawa musi pójść dalej" – piszą w liście otwartym do szefa NIK.

List zawiera też mnóstwo pozytywnych ocen dotychczasowej działalności Banasia. Chodzi m. in. o czasy, gdy sprawował funkcję szefa Krajowej Administracji Skarbowej: "Strach tych, którzy w swoim przerażeniu zdali sobie sprawę z tego, że po wypełnieniu zadania zatrzymania strumienia setek miliardów złotych, które płynęły do ich złodziejskich kieszeni, zatrzymasz jeszcze większe sumy, które być może jeszcze nadal tam błądzą" –czytamy w liście do szefa NIK. W odniesieniu do jego osiągnięć jako Ministra Finansów, członkowie Stowarzyszenia piszą: "To właśnie Ty, Marian Banaś – jako Minister Finansów RP opracowałeś osobiście i złożyłeś na ręce Prezesa Rady Ministrów zrównoważony bilans przychodów i rozchodów naszego Państwa – tego dotąd nikt nie dokonał".

Zakończenie listu jest jeszcze bardziej podniosłe. "W wielu rozmowach bezpośrednich i szczerych mówiłeś nam wielokrotnie: co zrobisz, jak zrobisz i dlaczego, uzupełniając, że słowa »Bóg, Honor, Ojczyzna« to nie jest pusty slogan" – piszą działacze Stowarzyszenia.

Jak podaje Onet, Stowarzyszenie jest blisko związane z politykami PiS, a sam Marian Banaś figuruje w Krajowym Rejestrze Sądowym jako jego prezes.

