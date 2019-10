Borowski: Senat nie może mieć charakteru antypisowskiego

– Rolą Senatu jest poprawianie ustaw sejmowych. W poprzedniej kadencji to była fikcja zupełna – stwierdził Borowski w programie Polsat News.

Senator zaznaczył, że rolą izby wyższej nie jest "blokowanie" czegokolwiek, ani "specjalne przedłużanie". Senat powinien natomiast zbierać opinie i przegłosowywać poprawki.

Polityk stwierdził, że w poprzedniej kadencji Senat nie uwzględniał "żadnych sensownych wniosków", nawet tych autorstwa własnego Biura Legislacyjnego. – Uchwalano ustawy z wtorku na środę. To się musi zmienić – mówił w programie "Graffiti". – Nowe rzeczy, które powinny dojść, to kwestia naprawy prawa w tym zakresie, w jakim wskazują na to inne instytucje: Trybunał Konstytucyjny, Najwyższa Izba Kontroli, Rzecznik Praw Obywatelskich – dodał.

Czytaj także:

Zamieszanie wokół Kuchcińskiego. Polityk zabrał głos

Czytaj także:

Walka o wpływy w Zjednoczonej Prawicy? Wiceprezes PiS nie owija w bawełnę