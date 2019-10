"Bezprawne działania". Paweł Rabiej ws. decyzji WSA

"Szanujemy wszystkie dotychczasowe orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Wyroki WSA wskazują, że Komisja Weryfikacyjna popełniło mnóstwo błędów prawnych przy podejmowaniu decyzji, i sąd to jasno wytknął Komisji" – napisał na Facebooku Paweł Rabiej. Wiceprezydent Warszawy skomentował w ten sposób dzisiejszą skandaliczną decyzję WSA ws. Nabielaka 9. Mieszkała tam znana działaczka lokatorska Jolanta Brzeska. Skargę do sądu złożył m.in. handlarz roszczeń Marek M. Przewodniczący Komisji Sebastian Kaleta opublikował za to nagranie, na którym widać, jak jeden z sędziów śmieje się, gdy córka Brzeskiej wyszła w proteście z sali rozpraw.

"Gdy powstawała Komisja uważałem, że jest potrzebna. Im więcej upływa czasu, im więcej wydały orzeczeń sądy, tym bardziej uważam, że stała się ona charakterystyczną dla partii rządzącej instytucją fasadową, która - poza wylansowaniem się dwóch polityków PiS - nie przyniosła miastu ani lokatorom żadnych wymiernych efektów. Okazała się polityczną, administracyjną i prawną amatorszczyzną" – stwierdził Rabiej. Jak dodał, "bezprawnych działań przestępców nie da się naprawić bezprawnymi działaniami Komisji Weryfikacyjnej".

Do wpisu Rabieja odniósł się na Twitterze wiceminister sprawiedliwości i przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej Sebastian Kaleta. "Pawle, fajnie się mądrzysz, ale pragnę Ci przypomnieć, że głosowałeś za decyzją w sprawie Nabielaka 9. Nie wnosiłeś uwag. Byłeś również za wieloma innymi decyzjami. Tym samym pisząc o administracyjnej i prawnej amatorszczyźnie skomentowałeś samego siebie" – zripostował polityk Zjednoczonej Prawicy.

"Kiedyś dostrzegałeś patologie reprywatyzacji, apelowałeś o dymisję HGW, żądałeś wypłaty odszkodowań. Dzisiaj swoją pracę w KW nazywasz amatorszczyzną, bronisz HGW i jej urzędników przed sądami (na korzyść Marków M etc), a lokatorów ciągasz po sądach" – dodał Kaleta w kolejnym wpisie.