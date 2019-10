Puma na wolności? Policja ostrzega

Urząd gminy prosi o ostrożność i informuje, że w poniedziałek Komenda Powiatowej Policji w Bieruniu przekazała, że dziesięć dni wcześniej w Małym Chełmie zauważono „duże zwierzę przypominające pumę”. O zdarzeniu zostało poinformowane m.in. Nadleśnictwo Katowice, Powiatowy inspektorat Weterynarii w Tychach oraz Koło Łowieckie „Łabędź”w Bieruniu.

„W związku z tym, do czasu wyjaśnienia zdarzenia, zalecamy ostrożność przy wchodzeniu do lasów i poruszaniu się w przestrzeniach otwartych (łąki,pola)” – apeluje urząd gminy.

Ostrzeżenie w tej sprawie wydała też Ochotnicza Straż Pożarna z Chełma Śląskiego.

"Ostatnio w okolicy naszej miejscowości widziano ślady dużego zwierzęcia, które skojarzono z mogąca przebywać na wolności pumą, która do niedawna miała przebywać w rejonie Pszczyny. Apelujemy o ostrożność i rozwagę, nie pozostawienie dzieci bez opieki oraz ostrożne zwiedzanie okolicznych lasów i zbiornika wodnego Dziećkowice. Informacje zawarte w poście nie są po to by Was straszyć, a zwiększyć czujność. Zwierzę powinno unikać ludzi, ale głodne i wystraszone może być niebezpieczne" – czytamy w komunikacie.

Czytaj także:

"Nie wierzę, że nosi pani skórzany pasek". Sylwia Spurek pod ostrzałemCzytaj także:

Ostaszewska: Świnie mruczą swoim dzieciom jakby kołysanki