Mocny wpis Karczewskiego. "To podłość i nikczemność w najgorszym wydaniu"

Kancelaria prawna Kopeć & Zaborowski wydała w ostatnim czasie specjalne oświadczenie ws. syna byłej premier, ks. Tymoteusza Szydło.

"Całkowicie nieprawdziwe oraz zniesławiające są pojawiające się ostatnio w przestrzeni publicznej plotki dotyczące rzekomej przyczyny urlopu księdza Tymoteusz Szydło. W szczególności całkowicie nieprawdziwa jest informacja, że ksiądz Tymoteusz został ojcem" – czytamy w komunikacie.

Do ataków na rodzinę byłej premier odniósł się na Twitterze marszałek Senatu Stanisław Karczewski.

"Ataki na rodzinę Pani Premier Beaty Szydło to podłość i nikczemność w najgorszym wydaniu. Każde uderzenie w naszych bliskich to cios poniżej pasa. Rodzina to nie polityczny worek do bicia!" – napsał polityk i dodał: "Wszyscy, bez względu na polityczne poglądy, takie ataki powinniśmy mocno piętnować!".

