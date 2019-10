"DGP": Nawet 600 tys. złotych za mandat posła Konfederacji

Budżet państwa zapłaci rocznie od 99 tys. do nawet 600 tys. zł za mandat każdego posła, który dostał się do Sejmu. To więcej niż w poprzedniej kadencji. Mandaty stały się droższe, bo więcej wyborców poszło do urn – czytamy w "Dzienniku Gazecie Prawnej". Najdroższy dla budżetu będzie mandat posła Konfederacji.

Subwencje dla partii politycznych nalicza się stosownie do liczby głosów oddanych na każdą z nich, aczkolwiek z preferencjami dla mniejszych partii. Dlatego najtańszy jest mandat PiS, ale roczna subwencja dla tej partii jest największa i wynosi 23 mln złotych. "DGP" policzyła, ile Skarb Państwa kosztowali nowi wyborcy PiS, przy założeniu, że przekonały ich zapowiedzi z piątki Kaczyńskiego. Cały koszt działających już rozwiązań to 33 mld złotych rocznie. W takiej perspektywie zwiększenie wyborczego poparcia dla PiS o 2,3 mln głosów w porównaniu z 2015 r. "kosztuje" ponad 14,3 tys. za głos. Według wyliczeń Dziennika, PiS zyskało 20 tys. złotych na mandacie posła, bo w poprzedniej kadencji subwencja wynosiła 78 tys. złotych na mandat, a obecnie - niemal 100 tys. złotych. Jeszcze więcej zyska PO. W mijającej kadencji mandat posła tej formacji kosztował budżet 112 tys. złotych, a w nadchodzącej będzie to już 150 tys. Koszt mandatu posła PSL zmalał z 279 do 278 tys. złotych. W parlamencie pojawiły się dwa ugrupowania, których nie było w poprzednim Sejmie. SLD, który będzie kosztował budżet 234 tys. zł za mandat, i Konfederacja - 624 tys. zł za mandat. "Mandat najmniejszego ugrupowania w Sejmie, czyli Konfederacji, jest sześć razy droższy niż mandat PiS, bo na PiS zagłosowało 8 mln wyborców, a na Konfederację – 1,2 mln. Pieniądze trafią do partii, o ile PKW nie znajdzie nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych" – czytamy w "Gazecie Prawnej".

