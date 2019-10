"Niebywały skandal". Książka Zychowicza usunięta z konkursu. Ostra reakcja Cenckiewicza: Ujawnię kulisy tej hucpy!

"Wołyń Zdradzony" Piotra Zychowicza został nominowany w konkursie "Książka Historyczna Roku". Na tydzień przed końcem głosowania publikacja ta została usunięta z konkursu. Poinformował o tym na Twitterze autor książki.

"Szanowni Państwo, doszło do niebywałego skandalu. Mój 'Wołyń Zdradzony' został usunięty z konkursu Książka Historyczna Roku! Bez wiedzy jury. Wbrew prawu. Prowadziłem w głosowaniu Czytelników. Wszyscy zostaliśmy oszukani. Posunięto się do obrzydliwych metod żebym tylko nie wygrał" – napisał Piotr Zychowicz.

Informację podano też na stronie konkursu.

Sprawą zbulwersowany jest też dyrektor Wojskowego Biura Historycznego dr hab. Sławomir Cenkiewicz. "Szanowni to co się dzieje z nagrodą KHR i bezprawnym usunięciem książki Piotra Zychowicza i Studnickiego budzi mój sprzeciw! Jestem w jury przedst. Pol.Radia i nie wiem po co tam jestem skoro ktoś za mnie i tak podejmuje decyzje Ujawnię kulisy tej hucpy!" – zapowiedział.

Historyk opublikował na Twitterze pismo w tej sprawie Piotra Legutko do przewodniczącego jury prof. Dudka.

"Jeśli to co napisał dyr. Legutko w części dotyczącej Polskiego Radia jest prawdą to po upewnieniu się zrezygnuję z zasiadania w jury. Byłem 3-krotnie laureatem tej nagrody i znam kulisy działań p-ko mnie kancelarii prezydenta Komorowskiego, ale to co jest teraz to coś gorszego" – dodał Cenckiewicz.