Reelekcja Andrzeja Dudy. Jest stanowisko Kaczyńskiego

Na profilu Prawa i Sprawiedliwości na Facebooku udostępniono dwa listy napisane przez Kaczyńskiego. Jeden jest skierowany do nowych parlamentarzystów PiS, drugi – tych, którzy po wyborach nie dostali się ani do Sejmu, ani Senatu.

W pierwszym liście Kaczyński gratuluje nowo wybranym posłom i senatorom i dziękuje im za zaangażowanie w kampanię. Stwierdza m.in., że "piękne zwycięstwo nad siłami Polski minus trzeba przypieczętować" sukcesem w wyborach prezydenckich.

"Reelekcja Pana Prezydenta Andrzeja Dudy, który jest naturalnym kandydatem na najwyższy urząd w państwie dla pragnących lepszego życia oraz wyznających tradycyjne wartości Polek i Polaków, będzie gwarancją budowania zamożnej, sprawiedliwej, solidarnej oraz silnej Rzeczypospolitej" – pisze prezes PiS.

Na otarcie łez

W drugim liście Kaczyński dziękuje za zaangażowanie kandydatom partii, którym w wyniku wyborów nie udało się wejść do parlamentu.

"Nie odnieśliście Państwo co prawda sukcesu indywidualnego w postaci zdobycia mandatu posła czy senatora, ale jesteście Państwo równoprawnymi współtwórcami tego zbiorowego sukcesu" – zastrzega lidera PiS.

Szczególne podziękowania Kaczyński kieruje do tych kandydatów, którzy "bardzo ciężko pracowali nie bacząc na to, że Ich szanse wyborcze - z różnych powodów - nie były największe".

"Przedkładaliście Państwo w ten sposób dobro naszej wspólnoty politycznej nad to, co indywidualne. To piękna i godna naśladowania postawa ideowa" – podkreśla Kaczyński.