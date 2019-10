Zmiany w ustawie aborcyjnej? Jest deklaracja prezydenta Dudy

– Zawsze deklarowałem, że jeżeli do mnie trafi ustawa, która likwiduje tę eugeniczną przesłankę zabiegu usunięcia ciąży, to ja z całą pewnością taką ustawę podpiszę. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości – tłumaczył Andrzej Duda w rozmowie z ojcem Grzegorzem Mojem w „Rozmowach niedokończonych” TV Trwam i Radia Maryja.

Zgodnie z obecnymi przepisami, aborcja możliwa jest w trzech sytuacjach, kiedy:

ciąża jest zagrożeniem dla zdrowia lub życia matki,

istnieją przesłanki na istnienie ciężkich, nieodwracalnych upośledzeń płodu lub nieuleczalnych chorób zagrażających jego życiu,

ciąża jest efektem czynu zabronionego (gwałtu, aktu kazirodczego).

Dzisiaj posłowie Konfederacji zwrócili się do prezes Trybunału Konstytucyjnego, aby przestała blokować wniosek dotyczący aborcji eugenicznej.

Tygodnik katolicki "Niedziela" informował w ostatnim czasie, że prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska dąży do umorzenia skargi konstytucyjnej ws. aborcji eugenicznej. CZYTAJ WIĘCEJ

