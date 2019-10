Korwin-Mikke zakpił z Zandberga. Opublikował to zdjęcie

Jeden z liderów Konfederacji Janusz Korwin-Mikke wrzucił na swój facebookowy profil zdjęcie lidera Razem Adriana Zandberga. Polityk stoi na korytarzu sejmowym, trzymając ręce w kieszeni.

Komentarz, jaki Korwin-Mikke zamieścił na FB, brzmi: "Niezwykle rzadkie zdjęcie WCz.Adriana Zandberga trzymającego ręce we własnych kieszeniach".

Wpis Korwin-Mikkego doczekał się ponad 30 tys. polubień i 1 tys. komentarzy. Jego sympatycy są zachwyceni posunięciem polityka. "Panie Januszu proszę o zmasakrowanie tego pajaca w sejmie jazda z nim!" – pisze jeden z internautów.

Pojawiły się też komentarze nieprzychylne Korwin-Mikkemu. "Niezwykle rzadkie to było twoje wejście do sejmu" – pisze osoba komentująca na FB. "Konfederacja jak bierze subwencje to z czyich kieszeni?" – pyta kolejny.

Adrian Zandberg dostał się do Sejmu po raz pierwszy z list SLD. Z kolei Korwin-Mikke był już posłem na początku lat 90-tych. Zasiadał też w Parlamencie Europejskim, a wcześniej kandydował na prezydenta RP.