Mandaty wkrótce wzrosną?

Z ustaleń RMF FM wynika, że mandaty mają wzrosnąć nawet trzykrotnie. Maksymalny mandat za przekroczenie prędkości może zostać podniesiony do 1500 złotych.

Taka propozycja ma wyjść z Ministerstwa Infrastruktury. Urzędnicy dostrzegli, że 500 złotych to jedna z najniższych kar w Europie i nie robi wrażenia na kierowcach. 16 lat temu to była 1/4 średniej krajowej - dziś 1/10.

Nie wiadomo jeszcze, jak na tę propozycję zareagują urzędnicy MSWiA. To tam ostatecznie powstaje taryfikator. Gminom nie zostanie przywrócone za to prawo do stawiania fotoradarów.