Prezes NIK i "jego kolesie". Zaskakujące słowa Cymańskiego

Jeden z najbliższych współpracowników szefa NIK Mariana Banasia (z czasów jego pracy w Ministerstwie Finansów) miał kierować mafią VAT-owską. Pod takim zarzutem siedzi w areszcie – informuje dzisiaj "Rzeczpospolita".

Kolejne doniesienia o problemach szefa NIK i jego współpracowników komentował w studiu RMF FM poseł PiS, polityk Solidarnej Polski Tadeusz Cymański.

"Kolesie" od Banasia

– Tu w tej sprawie mamy pewne problemy, bo ta sprawa kładzie się dużym cieniem. To jest problem, co dalej zrobić, bo sytuacja jest trudna – mówił Cymański, odnosząc się do kłopotów Mariana Banasia. Jednocześnie polityk podkreślił, że PiS „nie umywa rąk” w tej sprawie, ponieważ to głosami Prawa i Sprawiedliwości wybrano Banasia na stanowisko szefa NIK.

Cymański stwierdził jednak, że sam nie będzie oceniał sytuacji szefa NIK.

– Pan pyta mnie o opinię, a opinia z czego wynika – z mojej wiedzy, z mojego doświadczenia. Mam swoje lata, znałem pana Mariana Banasia tyle lat i nie jestem z tych, że jak coś się robi fatalnego wobec człowieka, to od razu go o tak. Proszę pana, wydać sąd o człowieku definitywny, sprawa jest niezamknięta – mówił Cymański.

– Jego kolesiów, o których się teraz mówi, bo się okazało... – mówił dalej polityk o szefie NIK. – Znakomite sformułowanie, mówimy o prezesie NIK-u i jego kolesiach – przerwał Cymańskiemu Mazurek.

– Przepraszam bardzo za sformułowanie, miałem na myśli współpracowników, bo jest dwóch w areszcie, więc nie ma litości i nie ma żadnej ochrony – tłumaczył się polityk.

