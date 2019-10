Lubnauer zachwala Budkę: Bardzo dobry kandydat na szefa klubu

– Będę ubiegał się o stanowisko szefa klubu. Ja wiem, że będę zabiegał o głosy koleżanek i kolegów. Na szczęście nie będę z nikim walczył. Jeżeli będzie kontrkandydat to będzie to sportowa rywalizacja – stwierdził Budka dwa dni temu.

Polityk otrzymał dzisiaj wsparcie ze strony szefowej Nowoczesnej. Katarzyna Lubnauer nie może się nachwalić swojego kolegi.

– Uważam że Borys Budka jest bardzo dobrym kandydatem na szefa klubu parlamentarnego PO-KO. Łączy kilka zalet, które są ważne w tej funkcji. Jest człowiekiem, który jest dość koncyliacyjny. Nie jest człowiekiem konfliktowym. Jednak szef klubu ma zadanie łączyć ludzi, a nie dzielić. Jest dobrym mówcą sejmowym. To ważne dlatego że szef klubu powinien w imieniu klubu móc wystąpić i dobrze to robić – mówiła szefowa Nowoczesnej w Radiu Plus.

Lubnauer oceniła również, że Budka miał bardzo silny mandat. – Jeden z najlepszych wyników z Koalicji Obywatelskiej – podkreśliła.

Ponadto jej zdaniem Borys Budka dobrze wypada w mediach, co jest istotną cechą w przypadku szefa klubu. – W związku z tym wydaje mi się, że to dobry kandydat i jeżeli poznam pozostałych kandydatów, to oczywiście zdecyduje, kogo poprę, ale w tej chwili widzę, że to dobry kandydat – oceniła Lubnauer w rozmowie z Jackiem Prusinowskim w Radiu Plus.