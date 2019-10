Ziemkiewicz: Polska będzie kolonią, jeśli zostaną zrealizowane główne punkty opozycji

Publicysta "Do Rzeczy" Rafał Ziemkiewicz podsumował w Telewizji Republika wydarzenia minionego tygodnia. Dziennikarz stwierdził m.in., że PSL ma w tej chwili dużą szansę na "elektorat żrącej się między sobą Platformy, bo wyborcy tego bardzo nie lubią". – PSL dokonał trafnego wyboru widząc, że droga ku tęczowości w polskim społeczeństwie – miejmy nadzieję, ze przez bardzo jeszcze długi czas – to jest droga donikąd – ocenił.

Ziemkiewicz odniósł się też do protestów wyborczych PiS i PO. Według niego, PO wykazała się hipokryzją. – Najpierw stwierdziła, że jak PiS zgłasza protesty wyborcze, to jest koniec demokracji. A potem, po całym tym cyrku, sami zgłosili protesty wyborcze. Co najlepsze, powodem tych protestów jest to, że wyborcy Platformy okazali się za głupi, żeby postawić krzyżyk w odpowiednią kratkę – kpił. – Myślę, że równie dobrym powodem do unieważnienia wyborów jest nie tylko to, że tylko głupi wyborcy, ale także głupia partia i głupie przywództwo – dodał.

Publicysta "Do Rzeczy" ocenił również, że najważniejsza rzecz, jaka się toczy obecnie w Polsce, "to to, czy Polska ma prawo wybić się na suwerenność, czy będzie kolonią". – I będzie kolonią, jeżeli zostaną zrealizowane główne punkty programu opozycji. Nieważne, czy to jest Wiosna, PO, czy PSL – powiedział. – Po pierwsze, pozbawić Polskę niezależności energetycznej pod hasłem, że niszczy klimat (...) Drugi element tego kolonialnego planu, to jest zniszczenie polskiego rolnictwa – dodał.