Łukasz Warzecha napisał list otwarty ws. eliminacji książki "Wołyń zdradzony"

Ziemkiewicz: Polska będzie kolonią, jeśli zostaną zrealizowane główne punkty opozycji

– Najważniejsza rzecz, jaka się toczy w Polsce, to to, czy Polska ma prawo wybić się na suwerenność, czy będzie kolonią. I będzie kolonią, jeżeli zostaną zrealizowane główne punkty programu opozycji. Nieważne, czy to jest Wiosna, PO, czy...