Facebook zablokował kilkanaście prawicowych profili

Wśród zablokowanych fanpage’y są m.in. profile: Zdelegalizować PO (ok. 25 tysięcy obserwujących), Gazeta Zaborcza (ok. 48 tysięcy),

Nie chcę Polski lewackiej (ok 25 tysięcy), Anty Tusk (ok 10 tysięcy), Polska bastion Europy (ok. tysiąca), Chcemy trzeciej kadencji PiS (ok 12 tysięcy), NIE dla niemieckiej agentury w Polsce (ok 5 tysięcy), NIE chcemy powrotu Tuska do Polski (ok 500), Wstydzę się KODziarni (ok 2,5 tysiąca), OTUA - Lewacki stan umysłu (ok. 24 tysiące).

To nie pierwszy raz, kiedy Facebook blokuje prawicowe treści na swojej platformie. W lipcu 2017 roku serwis zablokował ponad 300 kont. Wtedy okazało się, że za akcją stał Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych, który wysyłał administratorom portalu zgłoszenia stron do zablokowania.