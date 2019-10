Na Westerplatte odkryto kolejne szczątki

Na Westerplatte odnaleziono kolejne szczątki. Łącznie można już mówić o szczątkach siedmiu żołnierzy. 22 października, na głębokości jednego metra, odkryto trzy czaszki i liczne kości. – Są to polscy bohaterowie, którzy już dawno powinni zostać odnalezieni i - co więcej - uroczyście pochowani. To bohaterowie naszej wolności – powiedział dr Karol Nawrocki, dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Teraz trzeba zebrać materiał genetyczny porównawczy. Kolejny krok to postępowanie pionu śledczego Instytutu Pamięci Narodowej. Konieczna jest także współpraca z Bazą Ofiar Totalitaryzmów w Szczecinie. Efektem tych wszystkich działań ma być honorowy pogrzeb poległych żołnierzy. Według dr. Nawrockiego, żołnierze powinni spocząć na cmentarzu, na Westerplatte, obok prochów ich dowódcy majora Henryka Sucharskiego. 12 września na terenie Westerplatte rozpoczęły się piąte już badania prowadzone przez zespół archeologów z Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 roku w Gdańsku. W sumie dotychczasowe badania objęły około 18 tys. m kw., co stanowi zaledwie trzy procent powierzchni dawnej składnicy na Westerplatte. Prace archeologiczne mają być kontynuowane w kolejnych latach.