Zaskakujący list Agencji Żydowskiej do Mateusza Morawieckiego. Premier odpowiada

"Polska jest zaangażowana w walkę z wszelkimi przejawami antysemityzmu" – pisze w liście do Isaaca Herzoga, szefa Agencji Żydowskiej Mateusz Morawiecki. To odpowiedź premiera na zaskakujący apel Żydów do polskich władz.

Na początku października w Halle w Niemczech doszło do ostrzelania synagogi. Kilku uzbrojonych napastników zaatakowało z użyciem karabinów maszynowych, zabijając dwie osoby i wiele innych poważnie raniąc. Dodatkowo na teren cmentarza żydowskiego został wrzucony granat. Świadkowie informują, że napastnicy byli ubrani w mundury taktyczne oraz uzbrojeni w broń długą i krótką. Po ataku w Halle Isaac Herzog, szef największej pozarządowej organizacji żydowskiej, postanowił zwrócić się z zaskakującym apelem do polskich władz. Przewodniczący Agencji Żydowskiej poprosił Mateusza Morawieckiego o to, by w Polsce nadano ochronie żydowskiej społeczności oraz miejscom związanym z kulturą żydowską "wysoki priorytet". Herzog przypomniał w liście o poprzednich atakach na Żydów w Europie - w Tuluzie, Brukseli i Paryżu. Odpowiedź polskiego premiera, według żydowskiego portalu Jerusalem Post, nadeszła dwa tygodnie po ataku w Halle. "Polska jest zaangażowana w walkę z wszelkimi przejawami antysemityzmu. Jesteśmy dumni, że Polska jest bezpiecznym domem dla naszych żydowskich rodaków" – brzmi odpowiedź Mateusza Morawieckiego.