"To bezczelność". Jaki ostro odpowiada Rabiejowi

"Szanujemy wszystkie dotychczasowe orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Wyroki WSA wskazują, że Komisja Weryfikacyjna popełniło mnóstwo błędów prawnych przy podejmowaniu decyzji, i sąd to jasno wytknął Komisji" – napisał na Facebooku Paweł Rabiej. Wiceprezydent Warszawy skomentował w ten sposób skandaliczną decyzję WSA ws. Nabielaka 9. Mieszkała tam znana działaczka lokatorska Jolanta Brzeska. Skargę do sądu złożył m.in. handlarz roszczeń Marek M. "Gdy powstawała Komisja uważałem, że jest potrzebna. Im więcej upływa czasu, im więcej wydały orzeczeń sądy, tym bardziej uważam, że stała się ona charakterystyczną dla partii rządzącej instytucją fasadową, która - poza wylansowaniem się dwóch polityków PiS - nie przyniosła miastu ani lokatorom żadnych wymiernych efektów. Okazała się polityczną, administracyjną i prawną amatorszczyzną" – stwierdził Rabiej. Jak dodał, "bezprawnych działań przestępców nie da się naprawić bezprawnymi działaniami Komisji Weryfikacyjnej". Na wpis ten odpowiedział w rozmowie z Wirtualną Polską były szef Komisji Weryfikacyjnej Patryk Jaki. – Zarzuty Pawła Rabieja to bezczelność. Sam głosował za tym decyzjami. Jak był w komisji i pobierał pensje, to chwalił jej prace, co łatwo można odszukać. Jeżeli krytykuje, to sam siebie – podkreślił europoseł. Zdaniem Patryka Jakiego, efekty działań komisji są niepodważalne. – Dzięki pracy komisji i zebranym przez nią dowodom wiele osób usłyszało zarzuty i trafiło do aresztów. Marek M. został już prawomocnie skazany – wskazał.