Sośnierz zdradził swoje plany wobec Zandberga. Dziennikarka nie wytrzymała

– Jak będziemy przekonywać z mównicy sejmowej w sposób elokwentny do naszych racji, to być może ktoś posłucha tego i stwierdzi, że on do tej pory złą drogą podążał i nawróci się – mówił na antenie Polskiego Radia 24 Dobromir Sośnierz.

Poseł Konfederacji powiedział też jakie ma plany wobec lidera partii Razem, który dostał się do Sejmy z list Sojuszu Lewicy Demokratycznej. – Np. mam takie postanowienie, żeby pana Adriana Zanberga nawrócić na wolny rynek w tej kadencji. Może mi się to uda – zdradził, na co dziennikarka prowadząca audycję zareagowała śmiechem.