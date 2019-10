Kaczyński przed komisją śledczą? Kamiński: Jest poparcie PSL

Kamiński jest senatorem Unii Europejskich Demokratów, został wybrany z listy PSL-Koalicja Polska. Polityk w rozmowie z Joanną Komolką podkreślał, że Polskie Stronnictwo Ludowe popiera pomysł stworzenia komisji, która wyjaśniłaby niejasności związane z szefem NIK i tym jak doszło do wybrania Mariana Banasia na to stanowisko.

– Powinna (komisja – red.) pod przysięgą, nawet na zamkniętym posiedzeniu, zapytać Jarosława Kaczyńskiego, Mateusza Morawieckiego, a także Mariusza Kamińskiego, co wiedzieli na temat pana Banasia – mówi Kamiński.

Polityk dodał, że wyjaśnienie sprawy Banasia jest w interesie partii rządzącej i samego prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

– Musi odpowiedzieć na zasadnicze pytanie: co wiedział o panie Banasiu? Opinia publiczna powinna wiedzieć, czy jest on oszukiwany niczym dziecko we mgle przez swoich współpracowników, których promuje na najwyższe stanowiska w państwie i nie jest informowany, czy jednak wiedział, a mimo to i tak ich promuje – dodał Kamiński.