Tusk wystartuje na prezydenta? "Czas pokaże, ja w to nie wierzę"

Prowadzący rozmowę dziennikarz pytał Bielana kiedy powstanie nowy rząd Zjednoczonej Prawicy.

– Musimy poczekać dwa, trzy tygodnie, może cztery tygodnie na zakończenie dyskusji – tłumaczył Bielan. Jak dodał polityk, „będzie szereg zmian, będą zmiany strukturalne, powstaną nowe ministerstwa, część być może będzie zlikwidowanych”.

Polityk zapytany czy chodzi o odtworzenie Ministerstwa Skarbu, stwierdził: „Jarosław Kaczyński, ale też szereg ministrów nie ukrywało, że chcielibyśmy wrócić do tej koncepcji. Koncepcja po likwidacji przekazania spółek do poszczególnych resortów wzmocniła resortowość rządu, silosowość, brak współpracy między poszczególnymi resortami. My chcemy to zmienić budując silny ośrodek w ramach KPRM”.

Krzysztof Ziemiec pytał też Bielana o powyborcze rozliczenia w ramach Zjednoczonej Prawicy. W rozmowie polityk przyznał, że w trakcie kampanii Prawo i Sprawiedliwość popełniało błędy.

– Mądry Polak po szkodzie, ważne żeby być po tej szkodzie mądrym. Wolałbym, żebyśmy byli mądrzejsi przed szkodą. W wyborach do Sejmu jest z czego się cieszyć. My nie możemy dopuścić do sytuacji, w której będziemy się tłumaczyć ze zwycięstwa – tłumaczył Bielan. – Jeżeli nie będziemy cieszyć tym zwycięstwem, będzie nam za chwilę bardzo trudno się zmobilizować do olbrzymiego wyzwania, jakim jest przyszłoroczna kampania prezydencka – dodał.

Polityk zapytany czy jego zdaniem Donald Tusk zdecyduje się w przyszłym roku powalczyć o fotel prezydenta odpowiedział krótko: „Czas pokaże, ja w to nie wierzę”.