Pacjencie, lecz się sam

"Do Rzeczy” nr 44: Amazonia pochłania Rzym. Dziwny przebieg synodu w Watykanie

– Wyświęcanie żonatych mężczyzn, włączanie pogańskich elementów do chrześcijańskich obrzędów, nacisk na ekologię. Co ostatni synod zmieni w Amazonii, można się spodziewać. Ale co zmieni w Kościele w ogóle? – pisze Krystian Kratiuk w...