"Do Rzeczy” nr 44: Amazonia pochłania Rzym. Dziwny przebieg synodu w Watykanie

– Wyświęcanie żonatych mężczyzn, włączanie pogańskich elementów do chrześcijańskich obrzędów, nacisk na ekologię. Co ostatni synod zmieni w Amazonii, można się spodziewać. Ale co zmieni w Kościele w ogóle? – pisze Krystian Kratiuk w artykule „Kościół o twarzy Amazonii?”. Co jeszcze znajdziecie w nowym numerze "Do Rzeczy"?

Na łamach „Do Rzeczy” również: – Będziemy mieli Senat – mówi Adam Bielan, europoseł, były wicemarszałek Senatu (Zjednoczona Prawica), w rozmowie z Kamilą Baranowską. – Logika tożsamościowego podziału polskiego społeczeństwa sprawia, że Prawo i Sprawiedliwość oraz Konfederacja skazane są na współdziałanie. W obu formacjach nie widać jednak za grosz świadomości tego faktu. Przeciwnie: dominuje wzajemna wrogość, i to szybko narastająca – zauważa Rafał A. Ziemkiewicz w artykule „Polska na prawo”. – Dla jednych wałęsanie się po górach jest świecką religią. Dla innych, o wiele liczniejszych – kulturowym przymusem – pisze Wiesław Chełminiak w tekście „Coraz bliżej nieba”. – PiS zdezerterował z cywilizacyjnego frontu – mówi Robert Winnicki, jeden z liderów Konfederacji, poseł, prezes Ruchu Narodowego, w rozmowie z Maciejem Pieczyńskim. – Gdynia i Tel Awiw – dwa ośrodki, których boom przypadł na lata międzywojnia. Ich losy opowiada wystawa w Muzeum Polin – pisze Piotr Semka w tekście „Miasto z morza, miasto z piasku”. – Demokraci świętują, bo kolejni urzędnicy wskazują na związek między wstrzymaniem amerykańskiej pomocy dla Ukrainy a żądaniem wszczęcia przez Kijów śledztwa w sprawie syna Joe Bidena. Na razie na „impeachmencie” najbardziej stracił jednak główny rywal Trumpa i dawny zastępca Baracka Obamy – zauważa Jacek Przybylski w artykule „Pierwsza ofiara impeachmentu”? – Polska musi wybrać – mówi Steve Bannon, były główny strateg Białego Domu i doradca prezydenta Donalda Trumpa, w rozmowie z Marcinem Makowskim. Na łamach nowego „Do Rzeczy” również Joanna Bojańczyko ekologicznym problemie modowym. Nowy numer „Do Rzeczy” w sprzedaży od poniedziałku, 28 października 2019!